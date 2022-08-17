إخلاء طبي لمواطنة في جورجيا لاستكمال علاجها بالمملكة

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أعلنت سفارة المملكة في جورجيا نقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها. وأضافت أنها نسقت مع وزارة الصحة لنقل المواطنة بطائرة إخلاء طبي إلى المملكة لاستكمال علاجها، متمنية لها الشفاء العاجل. يذكر أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان.

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