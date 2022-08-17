أمانة عسير ترفع أكثر من 12 ألف طن من النفايات خلال شهر

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المناطق_واس

رفعت أمانة منطقة عسير خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 12 ألف طن من النفايات التي تنوعت ما بين نفايات منزلية ومخلفات بناء وهدم وما شابهها مما يترك في الساحات والطرق والأحياء.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة بالأمانة المهندس محمد سبران بأن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وفق الجدولة المستمرة للبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية بمدينة أبها ، و التي جاءت ما بين أعمال الرش و النظافة و التعقيم و نقل النفايات بمدينة أبها.

وأشار سبران إلى أن الأعمال شملت رفع 12793 طناً من النفايات المتنوعة، وغسل و صيانة 1528 حاوية نفايات كما تم إزالة 37 مركبة مهملة و كنس و تنظيف أكثر من 5325 كم من الطرقات و الميادين .

وأكد التزام الأمانة المستمر في تطبيق الأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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Source almnatiq

