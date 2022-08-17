‏شرطة الرياض تسترد (18) مركبة مسروقة وتقبض على سارقيها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استردت شرطة منطقة الرياض (18) مركبة مسروقة وقبضـت علـى سـارقيها، وهما مواطنـان، وجرى إيقافهمـا واتخاذ الإجـراءات النظامية بحقهما، وإحالتهمـا إلى النيابـة العامـة.

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