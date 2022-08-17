الصحة: 104 إصابات جديدة بكورونا.. و«صفر» وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (104) إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (812,300) حالة حتى الآن. وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل (132) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (799,216) حالة. وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل صفر وفيات، ليكون إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,272) حالة. وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (67,518,182) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات. أخبار قد تهمك

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