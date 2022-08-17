“مكافحة المخدرات” تحبط محاولة تهريب (2,250,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,250,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي، وضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها، مقيم من الجنسية السورية بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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