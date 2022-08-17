جامعة نجران تبرم اتفاقية تعاون في مجالات الدراسة والاستشارات والتدريب المنتهي بالتوظيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
أبرمت جامعة نجران، ممثلة بالكلية التطبيقية أمس، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المحلية في مجالات الدراسة والاستشارات والبحوث والاستثمارات والتدريب المنتهي بالتوظيف لخريجي الكلية التطبيقية، وذلك بمقر الجامعة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري.
وتتضمن بنود الاتفاقية عدداً من مجالات التعاون، من أبرزها تحكيم خطط برامج الدبلومات المتعلقة بنشاط الشركة، وتبادل الخبرات، إضافة إلى الاستفادة من الإمكانات والقدرات البشرية، والتجهيزات التدريبية، وكذلك التعاون الإعلامي لعرض البرامج المتوفرة محليًّا وعالميًّا.
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