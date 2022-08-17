البنك الإسلامي للتنمية يصدر كتابا يستعرض تاريخ البنك ومنجزاته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أصدر معهد البنك الإسلامي للتنمية كتابا يستعرض تاريخ البنك الإسلامي للتنمية ومنجزاته المتميزة، يتناول مختلف المراحل التي مر بها البنك وأهم المعالم على دربه ضمن سياق التغيرات العالمية والإقليمية.

ويسلط الكتاب الجديد الضوء على مبادرات معالي الدكتور أحمد محمد علي، أول رئيس للبنك والنُهج التي اتبعها والأفكار التي استثمرها في معرض تفاعله مع واقع مختلف البلدان والمجتمعات، وكذلك قصص نجاح تعكس دروسا قيمة، وشهادات شخصيات بارزة تعاملت مع البنك وآمنت برسالته .

ويتسم الكتاب بأسلوب منظم يفيد مجموعات متنوعة من القراء، بمن فيهم الباحثون، والمختصون بالتنمية، والمهتمون بالصيرفة الإسلامية، ومحللو الممارسات والتجارب المؤسسية والإدارية.

وأوضح المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الدكتور سامي السويلم، أن الكتاب يوثق تطور البنك على مر الزمن ويسجّل الأعمال الحافل خلال سنوات نشاطه الأربعين الأولى تحت قيادة معالي الدكتور أحمد محمد علي، ويدوّن رحلته وعمله المضني، ويطرح معلومات لم يسبق نشرها من قبل، وهو متاح على الموقع الإلكتروني لمعهد البنك .