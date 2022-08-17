شكرا لقرائتكم خبر عن تحول غير متوقع.. خبير قانوني يكشف مفاجأة مدوية في قضية النصر وأبوجبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر خبير قانوني مفاجأة من العيار الثقيل، في قضية محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي النصر السعودي، خلال الفترة الماضية.

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، وقع عقدًا مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق، إلا أنه تراجع وقرر فسخ الارتباط من طرف واحد، ليتقدم اللاعب بشكوى للفيفا.

الشيخي يؤكد تفوق أبو جبل في قضيته ضد النصر

وأكد الخبير القانوني السعودي أحمد الشيخي، أن كفة الحارس الدولي المصري محمد أبو جبل، الأرجح في نزاعه التعاقدي مع النصر السعودي، وقضيته.

وأوضح الشيخي، أن قناعته القانونية في القضية تشكلت الآن، إذا صح ما وصله من مستندات مؤخرًا، موضحًا أنه يعتقد بصحتها.

وكتب الشيخي عبر حسابه الشخصي على تويتر "إن صح ما وصلنا، ونعتقد بصحته فإننا نرجح كفة أبو جبل بالفيفا، وناقشنا أحد المحامين المدنيين بسويسرا، وأكد لنا نقطةً نعتقد أنها عامل حسم بالقضية".

وتابع القانوني السعودي: "في كل الأحوال، حتى لو تقاضى الطرفان فعلًا وخسر النصر، فلن يكون هناك منع تسجيل "نظرًا للظروف المخففة التي اطلعنا عليها".

بيان محمد أبو جبل لشكوى النصر

وكان أبو جبل أصدر بيان رسمي خلال الفترة الماضية أكد خلاله مقاضاة نادي النصر وجاء كالآتي:

"كثـرت الأحاديث والأقاويـل فـي الفترة الماضية، وكـان اللاعـب وقتهـا ملتزمـًا الصـمت تقديرا لإسـم ومكانـة نـاديي الزمالك والنصـر السـعودي ولجمـاهيرهم التـي يـكـن لـهـا كـل الإحترام والتقدير،ولكن الآن وفـي هـذا التوقيـت وبعـد إستنفاذ كافة الحلول بين اللاعب وإدارة نادي النصر وجب علينا التوضيح".

'اللاعـب كـان مرتبطًا بعقـد عمـل مـع نـادي الزمالك المصري ينتهي بنهاية موسم۲۰۲۱/۲۰۲۲ وكمـا كـان واضح ومعلـن مـن خـلال برنامج الـ TMS موقع تسجيل تـاريخ بدايـة ونهايـة الـدوريات فـي العـالم أن الـدوري المصـري يـبـدأ بتـاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢١م وينتهي بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢م".

"وطبقًا لقواعد وقوانين الفيفـا فـمـن حـق أي لاعـب أن يوقـع مـع أي نـادي بعـد دخولـه للفترة الحـرة المقررة مـن عقده، ودائمـا مـاكـان يضع الأولويـة لنـادي الزمـالـك مـن حيـث الـعـروض وفـي ظـل تعاقـب اللـجـان وعدم الإستقرار وعـدم تقديم اللجنـة المؤقتـه الأخيـرة أي بوادر للمفاوضـات لتجديـد العقـد فـكـان عليـه تحديد مصيره ووجهته المقبلة. ولاعـب بحجـم أبوجبـل فـقـد تعـددت العـروض المقدمـة لـه ومنهـا عـرض نـادي النصر السعودي".

"وبعد دراسـة وافـق علـى العـرض المقـدم ووقع علـى عقـود يـبـدأ سـريـانـها مـع بدايـة شـهر 8 ميلادي لعـام ٢٠٢٢م. وتـم بـعـدهـا صـدور قرار تمديـد جـدول الـدوري المصـري مـن قبـل الإتحـاد المصـري ليصبح موعـد تـاريخ إنتهـاء مسـابقة الـدوري يـوم ٣٠ / ۸ / ۲۰۲۲م بدل عـن الموعـد المجـدول السـابق تقديرا لمشاركات المنتخب، وهـو شـأن داخلـي للإتحـاد المصـري، ومع ذلـك فقـد حـرص اللاعب علـى الإلتزام بالعقـد المـبـرم بينـه وبـيـن نـادي النصـر السعودي وتمثل بإخطار النادي خلال الفترة الماضية أكثـر مـن مـرة مؤكدا على تواجـده مـع بدايـة عقـده مـع الفريق، وبالفعـل تـم عمـل مخالصـة تسـوية بينـه وبين ناديه السابق الزمالك بمدة كافية قبل بداية سريان العقد الجديد"

"الشركة الدولية HR عصير واكثرفي موقف يثمن ويسجل لإدارة الزمالك قبول التسوية ودورهم الإنساني وتفهمهم برغبة اللاعب تكملة ما تبقى من مشواره ومستقبله الكروي بالإحتراف خارجيًا ولهم كل الشكر والثناء على موقفهم وتقديرهم وحسـن تعاملهم. وبهذا أثبت اللاعب حرصـه على بذل أقصى الجهد والإلتزام على هذا النحو، والحرص التام على الإلتحاق ب فترة الإعداد مع الفريق وقد طلب مرارا وتكرارًا عبر محاميه بإستخراج تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية وإصدار تذاكر السفر لينضـم للفريق، ولكنه فوجئ بالرد رسميًا بأن نادي النصر غير معترف ب العقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لأسباب غير منطقية. وهو عقد مكتمل من حيث الأركان ومطابق لنصـوص عقد العمل بالإتحاد الدولي لكرة القدم.. مؤكدين على أن رغبة اللاعب عند التعاقد معه هو اللعب لفريق عريق كالنصـر قبل التفكير والحرص على المقابل المادي، ومن ناحية أخرى حرص محامي كلا الطرفين على طرح فكرة تسـوية منصـفه في وقت سابق بموجبها يستلم اللاعب جزء من عقده ويتنازل عن بقية المـدة، ولكن تم الرفض ولم يجد قبول لدى الأخوة في إدارة نادي النصر وقاموا بعرض مبلغ أقل من ذلك بكثير ولم يقبل به اللاعب. في وقت كان يفترض فيه على النادي الوفاء بالعقد إتباعًا لقوله تعالى

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..) صدق الله العظيم

وبناء على ذلك فقد أصـبح اللاعب حرا بالتوقيع لأي نادي آخر بإعترافهم بالدفع عبر المراسلات ببطلان العقد وعدم إستمرار العمل به دون الرجوع للاعب".

"مما يترتب عليه: أولا: رفع اللاعب للعقد الموقع بين الطرفين لدى المحكمة المختصة بالإتحاد الدولي لكرة القدم.

ثانيا: مطالبة اللاعب بكامل مدة العقد المالي مع نادي النصر. ثالثا: تقديم كل ما يثبت من أضـرار تكبدها نادي النصـر بحق اللاعب محمد أبو جبل والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل".