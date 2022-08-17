شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الهلال يوافق على رحيل نجم الفريق قبل غلق سوق الانتقالات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، الموافقة على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فواز الطريس يحصل على تصريح الرحيل من الهلال

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الزعيم منح فواز الطريس لاعب الفريق الشاب، الضوء الأخضر بالانتقال بنظام الإعارة إلى أحد الفرق خلال الموسم الجديد.

يأتي ذلك بعدما تلقى الهلال العديد من العروض من قبل أندية سعودية ترغب في الحصول على خدمات الطريس، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

دياز يمنح إدارة الهلال موافقة على رحيل الطريس

وكان الهلال يؤجل البت في أمر اللاعب حتى يتم البت في طلبه المقدم إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن العقوبة الصادرة من غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو، والذي تم رفضه.

كما أن الهلال كان يرغب في تدرب الطريس تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في معسكر برمنجهام الخارجي، والذي انتهى في الأسبوع الماضي، من أجل تقييم وضعه.

ورحب دياز برحيل لاعب الوسط على سبيل الإعارة بنهاية المعسكر، وهو ما دفع مسؤولي النادي للترحيب برحيله لمدة موسم، وإبلاغه بتحديد وجهته المقبلة.

وانتقل الطريس الموسم الماضي بنظام الإعارة إلى الفيحاء، وعاد للمشاركة في هذا الصيف في تحضيرات الهلال للموسم الجديد.

ويستعد الهلال بقيادة دياز، لافتتاح مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الخليج يوم 25 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى.