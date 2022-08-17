شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانوني يكشف عن عقوبات محتملة في قضية محمد كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 مفاجأة مدوية فيما يخص قضية اللاعب محمد كنو.

خبير قانوني يكشف مفاجأت مدوية حول قضية كنو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر قال الشيخي أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم سوف تقوم بتوقيع عقوبات على بعض المسؤولين في نادي الهلال حال ثبوت قرارات غرفة فض المنازعات بواسطة مركز التحكيم الرياضي.

وسبق وأن قامت غرفة فض المنازعات بإصدار قراراتها في شهر مايو بمنع نادي الهلال من التسجيل خلال فترتين متتاليتين بالإضافة إلى إيقاف كنو أربعة أشهر وإلزام الطرفين اللاعب والنادي بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر قدره 27 مليون ريال قبل أن يتم إستئناف القرار أمام مركز التحكيم الرياضي.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويترقال الشيخي "لجنة الاحتراف بصدد إصدار عقوبات على مسؤولين بالهلال بسبب قضية الكابتن كنو، وذلك في حالة تثبيت مركز التحكيم لقرارات غرفة فض المنازعات".

وإستكمل: "ستشتمل العقوبات غرامات وإيقافات، وسيتاح للمتضررين الاستئناف مرةً أخرى أمام مركز التحكيم".

