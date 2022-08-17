كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز من الساحل الغربي

محمد بن مسعود - الدمام - قالت كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن بيونغيانغ أطلقت صاروخي كروز، في أول اختبار أسلحة تجريه كوريا الشمالية منذ أسابيع.
وقال مصدر عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من طراز كروز، من بلدة أونشون الواقعة على الساحل الغربي، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، دون ذكر تفاصيل مثل مدى الصواريخ أو ارتفاعها، بحسب رويترز.
وقال مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس «في وقت مبكر من صباح اليوم، اكتشفنا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخَي كروز على البحر الغربي من أونشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية».
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