كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز من الساحل الغربي

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬بيونغيانغ‭ ‬أطلقت‭ ‬صاروخي‭ ‬كروز،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اختبار‭ ‬أسلحة‭ ‬تجريه‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬كوري‭ ‬جنوبي‭ ‬إن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أطلقت‭ ‬صاروخين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬كروز،‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬أونشون‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي،‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء،‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬تفاصيل‭ ‬مثل‭ ‬مدى‭ ‬الصواريخ‭ ‬أو‭ ‬ارتفاعها،‭ ‬بحسب‭ ‬رويترز‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬اكتشفنا‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أطلقت‭ ‬صاروخَي‭ ‬كروز‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬أونشون‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬بيونغان‭ ‬الجنوبية‮»‬‭.‬