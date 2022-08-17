محمد بن مسعود - الدمام - قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية فايزر، إن اختباراته إيجابية لفيروس كورونا، ولديه «أعراض خفيفة للغاية»، حسبما قال في تغريدة يوم الاثنين.
كتب بورلا: «أود أن أخبركم بأن نتيجة اختبار فيروس كوفيد – 19 كانت إيجابية»، وأضاف: «أنا ممتن لتلقي أربع جرعات من لقاح فايزر/ بيونتيك، وأشعر أنني بحالة جيدة بينما أعاني من أعراض خفيفة للغاية. أنا أعزل وبدأت دورة (عقار) باكسلوفيد».
وقال إنه «واثق من أنني سأحصل على الشفاء العاجل»، نظرًا للمدى الذي قطعه العالم في جهود مكافحة الفيروس التاجي، وأعرب عن امتنانه لزملائه الذين عملوا على توفير اللقاحات والعلاجات.
شارك بورلا أيضًا معلومات حول باكسلوفيد، العلاج الفموي المضاد للفيروسات من شركة فايزر.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس شركة فايزر بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.