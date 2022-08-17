إصابة رئيس شركة فايزر بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬ألبرت‭ ‬بورلا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الأدوية‭ ‬فايزر،‭ ‬إن‭ ‬اختباراته‭ ‬إيجابية‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ولديه‭ ‬‮«‬أعراض‭ ‬خفيفة‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭.‬

كتب‭ ‬بورلا‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أخبركم‭ ‬بأن‭ ‬نتيجة‭ ‬اختبار‭ ‬فيروس‭ ‬كوفيد‭ – ‬19‭ ‬كانت‭ ‬إيجابية‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬لتلقي‭ ‬أربع‭ ‬جرعات‭ ‬من‭ ‬لقاح‭ ‬فايزر‭/ ‬بيونتيك،‭ ‬وأشعر‭ ‬أنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬بينما‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬خفيفة‭ ‬للغاية‭. ‬أنا‭ ‬أعزل‭ ‬وبدأت‭ ‬دورة‭ (‬عقار‭) ‬باكسلوفيد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬واثق‭ ‬من‭ ‬أنني‭ ‬سأحصل‭ ‬على‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‮»‬،‭ ‬نظرًا‭ ‬للمدى‭ ‬الذي‭ ‬قطعه‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬الفيروس‭ ‬التاجي،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لزملائه‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬اللقاحات‭ ‬والعلاجات‭.‬

شارك‭ ‬بورلا‭ ‬أيضًا‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬باكسلوفيد،‭ ‬العلاج‭ ‬الفموي‭ ‬المضاد‭ ‬للفيروسات‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬فايزر‭.‬