آخر تحديث لأسعار النفط.. برنت يرتفع إلى 93.47 دولارًا للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بأكثر من 1% من أدنى مستوياتها في ستة أشهر، مع تقييم المستثمرين لاحتمالية زيادة الإمدادات الإيرانية، إلى جانب ضَعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وحسب ما ورد في مذكرة بتاريخ السادس عشر من أغسطس ونقلته “بلومبرج”، يرى “جولدمان ساكس جروب” أن من غير المرجح التوصل إلى اتفاقية لإحياء اتفاق نووي بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المدى القريب، وأضاف البنك أنه حتى لو تمت الموافقة؛ فلن يتدفق النفط الإضافي حتى العام القادم.

هذا وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي إلى تراجع مخزونات الخام بمقدار 448 ألف برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.22% أو 1.13 دولار عند 93.47 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.