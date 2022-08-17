منها “عدم الإدانة”.. تعرف على شروط صرف “بدل التميز” لـ 51 ألف ممارس صحين

محمد بن مسعود - الدمام -

اشترطت وزارة الصحة لصرف بدل التميز للمستحقين من ذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص لعامي 2019- 2020 لعدد 51 ألف ممارس صحي وجوب استيفاء عدة عناصر.

وأوضحت الوزارة أنه يجب التأكد من هذه الاشتراطات قبل إرسال مسوغات البدل من الإدارات إلى لجان البدلات المختصة في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات المرجعية والتخصصية والتجمعات الصحية.

وتتضمن الاشتراطات تقييم الأداء الوظيفي، والحصول على تقدير ممتاز للسنتين الأخيرتين 2020، 2021، للحصول على بدل التميز، على أن يكون معتمدًا من صاحب الصلاحية وفق الهيكل التنظيمي.

ومن الاشتراطات أيضًا خلو السجل المهني من أي إدانة أو عقوبة فنية أو إدارية خلال العامين 2021،2020.

وحدد القرار عددًا من الشروط التي تساعد على استحقاق بدل التميز؛ ومنها الحصول على جوائز أو تكريم في الأداء من جهات معتمدة، أو ما يفيد القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع، أو ما يفيد بالمشاركة بأوراق عمل في الندوات والمنتديات والمؤتمرات الطبية، وما يفيد بتقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة.