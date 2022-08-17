محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض عرضت منصة “أبشر” اليوم أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور عبر المنصة. وتنوعت اللوحات المعروضة بين دراجات نارية وبرونزي خصوصي ونقل خاص خصوصي فضي. ومن بين أبرز اللوحات المعروضة، لوحة فضي خصوصي (ص ح ر 7 )، وفضي دراجات نارية (ص ط 777)، وفضي خصوصي أرقام (أ و ك 19 )، و ( ك و د 44 )، و ( س ه ل 600) و ( س ح ر 48 ).

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أ‎برز اللوحات المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر “أبشر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.