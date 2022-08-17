وفاة الممثلة السورية أنطوانيت نجيب عن عمر ناهز الـ92 عامًا

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أعلنت نقابة الفنانين السورية، اليوم (الأربعاء)، وفـاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب.
ونعت النقابة الفنانة التي رحلت عن عمر يناهز 92 عامًا، وقدمت العزاء لأسرتها ولأحبائها وجمهورها في سوريا والوطن العربي.
وكانت “أنطوانيت” قد تعرضت مؤخرًا لعدة وعكات صحية، كما كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم.
وقدمت الفنانة الراحلة العديد من الأفلام منها فيلمي شقة الحب وامرأة حائرة، كما شاركت في عدد من المسلسلات والمسرحيات منها صح النوم الشهير، وياريت وعطر الشام، وبيت العز، وعائلتي وأنا، ومسرحية حط بالخرج، ومسرحية سراديب الصنايعية.
يذكر أن الفنانة أنطوانيت نجيب من مواليد عام 1930، وتزوجت عام 1962 من الفنان يوسف شويري حتى وفاته في 2005.
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Source akhbaar24
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