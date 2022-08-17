في العمل أو المنزل أو بالسيارة.. دليلك للتعامل مع موجة الغبار

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مع تأثر العديد من مناطق المملكة بموجة غبار، عليك معرفة بعض النصائح التي تساعدك على التأقلم معها، خاصةً إذا كنت من مصابي الربو، إضافة إلى بعض التنبيهات التي من الممكن أن تخفف تداعيات هذه الموجة عليك.

هذا ما نستعرضه في السطور التالية اعتماداً على نصائح وإرشادات وزارة الصحة، وبعض النصائح الطبية العامة التي تناسب بقاءك في المنزل أو عند الخروج.

نصائح الصحة

شددت وزارة الصحة على أن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، وأوضحت الوزارة طرقًا للوقاية من هذه الموجة، وتنبيهات لمرضى الربو.

وشملت نصائح الوزارة الحرص على إغلاق أبواب المنزل ونوافذه بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

وتضمنت تنبيهات الصحة لمرضى الربو، حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب دائمًا، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفه الطبيب، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

هؤلاء يجب ألا يغادروا المنزل

تنصح الإرشادات الطبية الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية مؤخرًا في العين أو الأنف، بتجنب التعرض للغبار والأتربة.

كذلك يجب على كبار السن ومرضى الربو ومصابي الأمراض الصدرية عدم التعرض المباشر للغبار والأتربة، وعدم مغادرة المنازل إلا عند الضرورة.

عند التواجد في المنزل

عليك عند التواجد في المنزل خلال موجة الغبار، أن تداوم على غسل الوجه والأنف والفم بشكل متكرر، لمنع وصول الغبار إلى الرئتين.

وإذا كنت من الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الحساسية الشديدة، عليك البدء في استخدام مضادات الهيستامين الموصوفة لك خلال موجة الغبار، حتى قبل ظهور أعراض الحساسية.

متى يتعين عليك مراجعة المراكز الصحية؟

وخلال هذه الموجة، عليك مراجعة المراكز الصحية، عند ظهور أعراض تدميع العينين والسعال، وظهور صوت أزيز عند التنفس، أو في حالة وجود مشاكل واضحة في التنفس.

وضع المكيف في المنزل

ينصح الخبراء بتثبيت وضع “جاف” أو “Dry” لجهاز المكيف، أثناء موجة الغبار، مع تفعيل خاصية تنقية الهواء، ويُرمز للوضع الجاف بـنقطة مياه، فيما يرمز لخاصية تنقية الهواء بعنقود عنب.

وفي حالة عدم وجود مكيف في بعض الأماكن، أو تعطله، ينصح بوضع مناشف مبللة على إطارات النوافذ والأبواب لتمتص الغبار، مع إحكام إغلاقها.

في العمل

إذا لم تكن من بين الفئات التي يحظر خروجها خلال موجات الغبار، واستدعت الحاجة وجودك في مكان العمل، فعليك الالتزام بالنصائح التالية:

الحرص على ارتداء الكمامة الواقية لتغطية الأنف والفم، مع ضرورة استبدالها بشكل مستمر، وفي حالة عدم توفرها يمكنك تغطية الأنف والفم بقطعة قماش مبللة عند الخروج إلى الهواء الطلق، للحد من استنشاق جزئيات الغبار.

وأيضًا عليك الحرص عند الخروج، على تجنب فرك العينين حتى لا تتعرض للالتهابات، إضافة إلى ارتداء النظارات الواقية محكمة الإغلاق.

وأخيرًا، على الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل بالميدان التناوب على العمل من أجل تخفيف فترة التعرض للغبار مع أهمية لبس الكمامة على الفم والأنف لحماية الجهاز التنفسي.

عند القيادة

عند قيادتك السيارة أثناء الأجواء المغبرة، احرص على إبقاء النوافذ مغلقة وعلى استخدام تكييف الهواء بدلا من الهواء الخارجي، وعليك أيضًا الالتزام بترك مسافة آمنة بينك وبين السيارات الأخرى.

إضافة إلى ذلك عليك تجنب السرعة، والابتعاد عن مناطق الازدحام المروري والأزمات في ظل الظروف الجوية الصعبة، لأن ذلك يؤدي إلي زيادة الحوادث أثناء وجود الغبار، وتتوجب القيادة الهادئة والالتزام بقواعد المرور المتبعة في تلك الظروف.

وعليك التأكد من أن الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة تعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، كما يجب الحذر من التنقل بين المسارات في الطرق، وأيضا لا بد من عدم استخدام الجوال أثناء القيادة حتى لا يتشتت انتباه السائق عن الطريق.

وبالطبع عليك عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة، وعليك إغلاق نوافذ السيارة جيداً أثناء القيادة في الأجواء المحملة بالغبار، مع ضرورة تشغيل أجهزة التكييف على درجة حرارة مناسبة.

ويمكنك استخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، واستخدام إشارات التنبيه، وتوخي الحيطة والحذر عند القيادة في الطرقات التي يوجد بها كثبان رملية أو حتى العادية، وذلك بتخفيف السرعة وتشغيل إشارات الانتظار لتنبيه السيارات في الخلف.



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Source akhbaar24

