“الأرصاد” عوالق ترابية على منطقة حائل

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المناطق_حائل

نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، مما ينتج عنها تدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة ٨ مساءً.

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Source almnatiq

