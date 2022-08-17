“الأرصاد” عوالق ترابية على منطقة حائل

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المناطق_حائل
نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، مما ينتج عنها تدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة ٨ مساءً.
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Source almnatiq
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