زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

︎ . المناطق_متابعات ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم. وأبانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 153 كيلومترا جنوب غرب مدينة أكهيوك، وعلى عمق 33.2 كيلومتر، دون تسجيل خسائر بشرية جراء الزلزال. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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