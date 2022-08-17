“الدفاع المدني” يدعو لأخذ الحيطة والحذر لاحتمال هطول أمطار رعدية ابتداءً من اليوم

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر، لاحتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم و حتى يوم الأحد المقبل.

وقال “الدفاع المدني” إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما قد تتأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.



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Source akhbaar24

