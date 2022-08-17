“مرسول بارك” يطلق باقاته الموسمية بمزايا متعددة لجماهير النصر

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أعلنت إدارة ملعب مرسول بارك، يوم أمس (الثلاثاء)، إطلاق 3 باقات وهي باقة العالمي الأساسية، وباقة بريميوم، وباقة بريميوم “vip” بعدة مزايا للجماهير.
وأوضحت مزايا باقة العالمي الأساسية وهي عرض أخبار نادي النصر أول بأول، وإمكانية اختيار المقاعد بالمدرجات، والسماح بحضور بعض مباريات النصر الودية.
كما تشمل المزايا أولوية شراء التذاكر قبل طرحها، ودخول السحب على سيارة في كل مباريات الموسم، وخصم 50% للزوجة والأطفال، فضلا عن حصول المشترك في الباقة على تهنئة بعيد ميلاده من لاعبيه المفضلين بالنصر.
وأضافت أن باقة العالمي “بريميوم” ستقدم نفس مزايا باقة العالمي الأساسية مع توفير موقف خاص للمشترك، وخصم 10% من متجر النصر، في حين تمكن باقة “بريميوم vip” المشترك فيها من حضور عشاء النصر السنوي مع الإدارة واللاعبين، والحصول على قميص موقع باسمه، وتهنئة بعيد ميلاده يرسلها له لاعبوه المفضلون.
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Source akhbaar24
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