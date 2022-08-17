شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف المباريات التي يعيبها نجم الهلال بعد إصابته القوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، من أجل خوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المتوج بلقبه النسخة الماضية.



الهلال يعلن إصابة نجمه الكوري قبل الموسم الجديد



وكان نادي الهلال، أعلن أمس عن إصابة الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وهي بمثابة الصدمة قبل افتتاح مباريات الموسم الجديد.

وأكد النادي، أن جانج هيون سو للإصابة، أثناء المشاركة في ودية الهلال ونوتينجهام فورست الإنجليزي، في معسكر برمنجهام، ليغيب جانج عن مساء اليوم الثلاثاء، أمام الشعلة وديًا.



الأشعة تُثبت إصابة هيون سو في الفخذ

وأوضح نادي الهلال عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الأشعة التي خضع لها المدافع الكوري جانج هيون سو أثبتت إصابته في الفخذ، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع.



المباريات التي يغيب عنها هيون سو عن الهلال



وتأكد غياب جانج هيون سو عن مباريات الهلال أمام فرق الخليج والفيحاء والفتح على الترتيب، بأول ثلاث جولات في الدوري.

ويؤدي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني اليوم الأربعاء، مرانه في مقر النادي، بعد المباراة الودية التي حسمها لصالحه أمام الشعلة بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا للموسم الجديد.



وكانت ودية الشعلة هي الودية الثالثة التي يخوضها الفريق، حيث خاض الأولى بعد عودة بعثة الفريق من معسكر برمنجهام البريطانية، فيما يستعد الهلال لمواجهة الباطن يوم الجمعة المقبلة، في ختام تحضيرات الأزرق للموسم الرياضي المقبل.



الهلال يحقق الانتصارات في ودياته قبل الموسم الجديد



وحقق الهلال السعودي ثلاث انتصارات في ثلاث مباريات ودية، الأولى أمام ألميريا الإسباني وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ثم أمام نوتينجهام فورست الإنجليزي وفاز بسداسية مقابل هدف وحيد، ثم فاز أمام الشعلة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يبدأ الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الخليج، يوم 25 أغسطس الجاري، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى.