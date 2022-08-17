محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهاراً ومعتدلة فجراً على المناطق كافة، والحرارة حول إلى أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.
وقال “الحصيني”، رياح مغبرة على أجزاءٍ من وسط وشمال وغرب السعودية، ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من القطاعات الغربية والشمالية والجنوبية من السعودية وعُمان.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع: أجواء حارة اليوم والحرارة أقل من معدلاتها السنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.