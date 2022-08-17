الحصيني يتوقع: أجواء حارة اليوم والحرارة أقل من معدلاتها السنوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهاراً ومعتدلة فجراً على المناطق كافة، والحرارة حول إلى أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وقال “الحصيني”، رياح مغبرة على أجزاءٍ من وسط وشمال وغرب السعودية، ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من القطاعات الغربية والشمالية والجنوبية من السعودية وعُمان.