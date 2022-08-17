“إيجار” توضح قيمة رسوم العقد الإلكتروني ومن يتحمل دفعها

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت شبكة إيجار، قيمة رسوم توثيق العقد السكني سواء كان عقدًا جديدًا، أو تجديدًا لعقد سابق.

وأشارت الشبكة، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن قيمة العقد الجديد أو تجديد العقد السابق تبلغ 125 ريال لكل سنة، ورسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية.

وأكدت أن الذي يتحمل دفع الرسوم هو المؤجر مالم يتم الاتفاق بين الطرفين (المالك والمستأجر) بخلاف ذلك.

كانت شبكة إيجار، قد أعادت تأكيدها أن رسوم توثيق العقد لا تسترد.

وأوضحت الشبكة، على حسابها في “تويتر”، أن كل عقد جديد له رسوم توثيق، كما أنه غير متاح التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المرافقين، أو في حال كان عقدًا تجاريًا بالإمكان تعديل النشاط التجاري.

توضيح إيجار جاء ردًا على استفسار حول رسوم توثيق العقود، وكان نص الرد: “رسوم توثيق العقد غير مستردة ولكل عقد جديد يلزم دفع رسوم توثيق، نسعد بخدمتك”.

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كانت إيجار، قد أشارت إلى أنه غير متاح التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المرافقين أو في حال كان عقدًا تجاريًا بالإمكان تعديل النشاط التجاري، لافتة إلى أنه يمكن إلغاء العقد بموافقة الطرفين، ثم إبرام عقد جديد.

وأكدت أن نسبة السعي للوسيط العقاري محددة حسب لائحة المكاتب العقارية وحسب ضوابط معينة، بـ 2.5% من إيجار سنة للوحدة العقارية.