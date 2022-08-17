محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 17 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8229
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9483
دينار كويتي 12.2289
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ريال عماني 9.7403
ريال قطري 1.0297
جنية إسترليني 4.5400
فرنك سويسري 3.9729
ولأعلى مستوى في أسبوع، ارتفع الدولار، في حتام تعاملات أمس الثلاثاء، ، بعدما أثارت بيانات ضعيفة عن الاقتصاد العالمي، لاسيما في الصين، مخاوف من حدوث ركود.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة عملات، أعلى مستوى له عند 106.81 في التعاملات الأوروبية المبكرة ليعوض جميع خسائره من الأسبوع الماضي.
حين جعلت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع المستثمرين يحجمون عن الدولار ويعودون إلى الأصول الصديقة للمخاطرة.
فيما ارتفع مؤشر العملة الأمريكية 0.12% إلى 106.6 نقطة، حسب “رويترز”.
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