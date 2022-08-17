محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد، ولا بد من إضافته كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل.
وجاء توضيح الوزارة، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص، حول إمكانية إضافة حساب المواطن ضمن بيانات مصادر الدخل.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتم احتساب إعانة “حساب المواطن” ضمن دخل المستفيد؟.. “الموارد البشرية” تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.