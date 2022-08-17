هل يتم احتساب إعانة “حساب المواطن” ضمن دخل المستفيد؟.. “الموارد البشرية” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد، ولا بد من إضافته كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل.

وجاء توضيح الوزارة، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص، حول إمكانية إضافة حساب المواطن ضمن بيانات مصادر الدخل.