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“الوطنية”: ترسية عقد تأمين مع “سامسونج” بقيمة تتجاوز 53 مليون ريال

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين اليوم عن ترسية عقد تأمين مع شركة سامسونج سي آند تي (سامسونج) بقيمة 53,604,180 ريال.
وذلك لتأمين جميع أخطار المقاولين لمشروع إنشاء نفق ضمن البنية التحتية لمدينة نيوم – الأنفاق الطولية (قسم مشاريع الجبال).
علما بانه لا توجد أطراف ذات علاقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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