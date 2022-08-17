“الوطنية”: ترسية عقد تأمين مع “سامسونج” بقيمة تتجاوز 53 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض أعلنت الشركة الوطنية للتأمين اليوم عن ترسية عقد تأمين مع شركة سامسونج سي آند تي السعودية (سامسونج) بقيمة 53,604,180 ريال.

وذلك لتأمين جميع أخطار المقاولين لمشروع إنشاء نفق ضمن البنية التحتية لمدينة نيوم – الأنفاق الطولية (قسم مشاريع الجبال).

علما بانه لا توجد أطراف ذات علاقة.

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