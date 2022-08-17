مصر.. الأمن يعيد 40 ألف جنيه إلى ثري عربي بعد تعرضه للسرقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت الداخلية المصرية ملابسات تعرض مواطن عربي لسرقة 40 ألف جنيه من خزينته، وذلك بعد بلاغ تقدم به لقسم شرطة الأهرام في الجيزة.
وقالت الداخلية إن التحريات خلصت إلى أن أحد العاملين لدى صاحب البلاغ كان وراء السرقة.
وبتقنين الإجراءات ألقت قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالجريمة وأرشد إلى المبلغ المالي المسروق، وجرى إعادته لصاحبه.
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