في شهر واحد.. السعودية ترفع حيازتها من سندات أمريكا 4.5 مليار دولار

وحافظت السعودية على المركز الـ 16 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر يونيو 2022.
إلا أنه على أساس سنوي خفضت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 6.58% بما يعادل 8.4 مليار دولار، بعد أن كانت قيمة السندات لدى السعودية نحو 127.6 مليار دولار في شهر يونيو من عام 2021.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي إلى 102.02 مليار دولار في «سندات طويلة الأجل» تمثل 86% من الإجمالي، و17.1 مليار دولار في «سندات قصيرة الأجل» تشكل ما نسبته 14%.
وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 1236.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 967.8 مليار دولار.
وكانت كل من الدول الآسيوية: (اليابان، والصين، والهند، والسعودية) خفضوا حيازتهم خلال عام كامل من سندات الخزانة الأمريكية بما يعادل 155.1 مليار دولار.
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