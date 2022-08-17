دراسة لتمكين السيدات في المناصب القيادية

محمد بن مسعود - الدمام - يدرس اتحاد الغرف السعودية آلية تمكين السيدات من المناصب القيادية في منشآت القطاع الخاص، وتحديد التحديات، وحصر أفضل الحلول والمقترحات لمعالجة التحديات، بالتعاون مع المجلس التنسيقي لعمل المرأة. وشملت الدراسة التحديات التي تواجه إدارات الموارد البشرية في توظيف السيدات بالمناصب القيادية، والحلول المقترحة لدعم توظيف السيدات فيها، وتم التعميم على كافة الغرف التجارية للتعميم على منسوبيها والإفصاح عن التحديات.

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