أسباب غثيان الحمل ومضاعفاته وعلاجه

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التشخيص

عادةً ما يتم تشخيص غثيان الصباح حسب العلامات والأعراض. إذا اشتبه مزود الرعاية الصحية الخاص بك في وجود تقيؤ الحمل، فقد تحتاجين إلى فحص سريري واختبارات بول ودم متنوعة.

العلاج

إذا استمرت أعراض غثيان الصباح، ربما يُوصي مزود رعايتك الصحية بمكملات فيتامين B-6 (بيريدوكسين)، والزنجبيل وخيارات المسكِّنات مثل الدوكسيلامين (يونيسوم) لتخفيف الأعراض. إذا استمرت أعراضكِ، قد يُوصيكِ مزود رعايتك الصحية بالأدوية الموصوفة المضادة للغثيان.

إن حالات الغثيان والتقيؤ المتوسطة والحادة المرتبطة بالحمل قد تتسبَّب في الإصابة بالجفاف والكهارل، مثل الصوديوم أو البوتاسيوم، أو الاختلال. نُوصي بتناول المزيد من السوائل والأدوية الموصوفة لعلاج غثيان الصباح المتوسط والحاد.

سوف يتحدث إليكِ الطبيب حول عدد مرات إصابتك بالغثيان، وعدد المرات التي تقيأتِ فيها، وإذا ما كان يمكنكِ الاحتفاظ بالسوائل، وإذا كنتِ قد استخدمتِ العلاجات المنزلية. يوجد عدد من الأدوية الموصوفة والآمنة لاستخدامها أثناء فترة الحمل لمعالجة الغثيان والتقيؤ. سيُوصي طبيبك بخيار آمن، حسب شدة أعراضك.

تحقَّقي مع طبيبك قبل تناول أي أدوية تُصرف دون وصفة طبية أو مكملات غذائية أثناء الحمل.

إذا تعرضتِ لغثيان الحمل، فقد تحتاجين إلى المعالجة باستخدام السوائل عن طريق الوريد والأدوية المضادة للغثيان في المستشفى.

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Source almnatiq

