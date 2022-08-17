لأول مرة.. تدريب 60 فتاة سعودية على مهنة صيد الأسماك

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المناطق_وكالات

نقلت مصادر عن نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني السعودي لتطوير الثروة السمكية موسى الكناني، أن 60 فتاة تم قبولهن في مشروع تأهيل لمهنة صيد الأسماك للمرة الأولى بالمملكة.

وأضلف الكناني، أن عدد السعوديات اللواتي تم قبولهن في المشروع بلغ 60 فتاة، وسيتم تدريبهن في مسار “حلول” المختص بمبيعات وتسويق المنتجات السمكية على أيدي خبراء ومختصين في المجال، وذلك لأول مرة.

وأشار الكناني إلى أن “المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل الشباب السعودي لمهنة صيد الأسماك، وأن الوزارة لديها العديد من الخطط الاستراتيجية، التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والشابات في عدد من القطاعات الفنية والحرفية”.

وأشار إلى 4 مبادرات لتوطين عدد من المهن، وتأهيل الشباب والشابات، من بينها مهنة النحالين، وصيد الأسماك، إضافة إلى مربي الثروة الحيوانية، والزراعة.

وعن مهنة صيد الأسماك، أوضح الكناني أنه تم تقسيم المهنة إلى 4 قطاعات رئيسية، ثلاثة خارج البحر (النقل والتوزيع، والمبيعات والتسويق والخدمات المساندة والتشغيل)، إضافة إلى قطاع الصيد داخل البحر.

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Source almnatiq

