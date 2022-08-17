4 فوائد لمقاعد الأطفال في السيارة.. تعرف عليها

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استعرضت وزارة الصحة، 4 فوائد أساسية للمقاعد المخصصة للأطفال في السيارة، من أجل الحفاظ على الطفل، والتمتع بقيادة آمنة.
وبيّنت الوزارة أن مقاعد الأطفال تساعد في الحفاظ على الطفل، ومساعدة قائد السيارة على التركيز أثناء القيادة.
وأوضحت أنها تساهم في الوقاية من الصدمات ومخاطر الحـوادث، إلى جانب حماية جسم الطفل “الرأس – الكتف – العمود الفقري”.
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Source akhbaar24
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