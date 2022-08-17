دراسة توضح العلاقة بين مستوى فيتامين «دي» في الجسم والالتهابات

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الماء_متابعات

يعتبر الالتهاب جزءًا أساسيًّا من عملية شفاء الجسم، ولكن عندما يستمر الالتهاب فإنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض المعقدة، من بينها مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية

وحسَب ما نشره موقع «Neuroscience News»، يُظهر البحث الجيني الأول من نوعه في العالم من جامعة ساوث أستراليا وجود صلة مباشرة بين المستويات المنخفضة من فيتامين دي والمستويات العالية من الالتهاب، مما يوفر علامة بيولوجية مهمة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة ذات المكون الالتهابي أو شدتها

وشملت الدراسة فحص بيانات ٢٩٤ ألف مشارك في البنك الحيوي في بريطانيا، لإظهار وجود ارتباط بين مستويات البروتين التفاعلي من فيتامين دي، وهو مؤشر على الالتهاب

يقول الباحث الرئيس في الدراسة، دكتور أنغ زو، إن النتائج تشير إلى أن زيادة فيتامين دي لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص يمكن أن يقلل من الالتهاب المزمن، موضحًا أن الالتهاب هو طريقة الجسم لحماية الأنسجة إذا تعرضت للإصابة أو العدوى

ووجدت الدراسة أن المستويات الأعلى من بروتين سي التفاعلي تؤدي إلى ارتفاع مستويات عالية من البروتين التفاعلي من الكبد، استجابة للالتهابات

علاقة أحادية الاتجاه وفحص الباحثون فيتامين دي والبروتينات التفاعلية سي، وتم اكتشاف وجود علاقة أحادية الاتجاه بين المستويات المنخفضة من فيتامين دي والمستويات العالية من البروتين التفاعلي سي، ما يؤشر لوجود التهاب

وتثير الدراسة أيضًا احتمال أن وجود تركيزات كافية من فيتامين دي بالجسم يمكن أن يخفف من المضاعفات الناشئة عن السمنة، ويقلل من مخاطر أو شدة الأمراض المزمنة ذات المكون الالتهابي، مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وأمراض المناعة الذاتية

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Source almnatiq

