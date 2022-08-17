كشف ملابسات سرقة سيارة من أمام منزل صاحبها في الرياض باستخدام جهاز مقوي إشارة!

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المناطق_متابعات

قالت شرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية في منطقة الرياض باشرت بلاغًا عن سرقة مركبة مواطن أثناء توقفها أمام منزله.

وأوضحت الشرطة، أنه تبين من إجراءات الاستدلال، أن السرقة تمت باستخدام مفتاح التشغيل الأساسي، الذي سبق لمالكه فقده قبل 10 أيام من الحـادثة، خلاف ما تم تداوله في مقطع فيديو الذي صوره ونشره.

وأكدت أنه تم استدعاء مالك المركبة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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Source almnatiq

