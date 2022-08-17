︎
.
المناطق_متابعات
قالت شرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية في منطقة الرياض باشرت بلاغًا عن سرقة مركبة مواطن أثناء توقفها أمام منزله.
وأوضحت الشرطة، أنه تبين من إجراءات الاستدلال، أن السرقة تمت باستخدام مفتاح التشغيل الأساسي، الذي سبق لمالكه فقده قبل 10 أيام من الحـادثة، خلاف ما تم تداوله في مقطع فيديو الذي صوره ونشره.
وأكدت أنه تم استدعاء مالك المركبة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر كشف ملابسات سرقة سيارة من أمام منزل صاحبها في الرياض باستخدام جهاز مقوي إشارة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.