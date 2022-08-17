فحوصات طبية لـ “الغنام” بعد إصابته في ودية “العربي”

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يخضع الظهير الأيمن لفريق النصر، سلطان الغنام لفحص طبي بأحد المراكز المتخصصة بعد معاناته من إصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه الودية التي جمعت فريقه بنظيره العربي.

ويترقب المدير الفني لفريق النصر، رودي جارسيا نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب؛ لمعرفة موقفه من التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة في مستهل مشواره بالنسخة المقبلة من بطولة الدوري على ملعب مرسول بارك في الـ27 من أغسطس الجاري.



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Source akhbaar24

