السفارة في تونس تتابع قضية مقتل مواطن سعودي

قالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تونس، إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء تواجده في مدينة بنزرت في تونس. وأضافت: حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، وبالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس، حيث تبين بأن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية منظورة في المحاكم التونسية، وعليه تود السفارة التأكيد بأنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي. وتابعت: "تود السفارة التوضيح بأنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية وتم نقل جثمان الفقيد رحمه الله إلى المملكة".



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