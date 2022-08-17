وأكد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أهمية التعاون الكبير بين كافة الجهات التعليمية ذات العلاقة لتكامل الأدوار وصولاً إلى النجاح المأمول والمتوقع لعام دراسي جديد، وأضاف أن «الزيارات الميدانية لعدد من المدارس للوقوف على جاهزيتها من قبل كافة المعنيين، حيث تتواصل أعمال الصيانة والنظافة وتعاون مديري ومديرات المدارس بمتابعة المشرفين والمشرفات، أصبحنا في جاهزية تامة لهذه البداية».
وكانت إدارة التعليم استقبلت 427 مرشحا ومرشحة للوظائف التعليمية المعلنة حيث جهزت إدارة العلاقات العامة والإعلام والاتصال برنامجاً لاستقبالهم منذ لحظة وصولهم لصالة المطار وتأمين نقلهم لمقرات لجان البنين والبنات عبر حافلات كبيرة إضافة، إلى تقديم الضيافة المعتادة ونشر دليل تفاعلي يمكّن الضيوف من الوصول للأماكن المطلوبة بكل يسر وسهولة، والمتمثلة في موقع الإدارتين والأماكن الترفيهية والأثرية والأسواق والحدائق وسيارات التأجير والفنادق والشقق المفروشة وغيرها، كما هيأت مقر لجان الاستقبال في البنين والبنات وأماكن الانتظار للمرشحين قبل الدخول على لجان التطبيق والمقابلات الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات مبكرة بتعليم القريات للعام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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