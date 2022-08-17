استعدادات مبكرة بتعليم القريات للعام الدراسي

شرعت إدارة تعليم القريات ومنذ وقت مبكر في تهيئة الميدان التعليمي والمدرسي بوجه عام لبداية جادة، من خلال الاستعداد التام في أعمال الصيانة والنظافة، ووصول المقررات المدرسية للمدارس، وتكامل الأدوار وتناغمها بين كافة أقسام الإدارة ومدارس البنين والبنات.

وأكد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أهمية التعاون الكبير بين كافة الجهات التعليمية ذات العلاقة لتكامل الأدوار وصولاً إلى النجاح المأمول والمتوقع لعام دراسي جديد، وأضاف أن «الزيارات الميدانية لعدد من المدارس للوقوف على جاهزيتها من قبل كافة المعنيين، حيث تتواصل أعمال الصيانة والنظافة وتعاون مديري ومديرات المدارس بمتابعة المشرفين والمشرفات، أصبحنا في جاهزية تامة لهذه البداية».

وكانت إدارة التعليم استقبلت 427 مرشحا ومرشحة للوظائف التعليمية المعلنة حيث جهزت إدارة العلاقات العامة والإعلام والاتصال برنامجاً لاستقبالهم منذ لحظة وصولهم لصالة المطار وتأمين نقلهم لمقرات لجان البنين والبنات عبر حافلات كبيرة إضافة، إلى تقديم الضيافة المعتادة ونشر دليل تفاعلي يمكّن الضيوف من الوصول للأماكن المطلوبة بكل يسر وسهولة، والمتمثلة في موقع الإدارتين والأماكن الترفيهية والأثرية والأسواق والحدائق وسيارات التأجير والفنادق والشقق المفروشة وغيرها، كما هيأت مقر لجان الاستقبال في البنين والبنات وأماكن الانتظار للمرشحين قبل الدخول على لجان التطبيق والمقابلات الشخصية.