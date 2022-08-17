160 حافلة جاهزة لنقل طلاب الأحساء

,حددت إدارة المشاريع المدرسية في تعليم الأحساء، نحو 6 مشاريع مدرسية، جديدة، مقرر تشغيلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتراوحت نسب الإنجاز فيها ما بين 90% و99%، وهي: مجمع مدرسي ببلدة الجبيل 51 فصلاً، الابتدائية الأولى في المزاوي 12 فصلاً، ابتدائية يبرين 12 فصلاً، ابتدائية هجرة الدهو 9 فصول، متوسطة الوزية 6 فصول، روضة مريبطة الأولى ومتوسطة الشيماء بنت الحارث 6 فصول.
إحصائيات:
عدد الطلاب: 99908
عدد الطالبات: 111529
مجموع الطلاب والطالبات: 211437
عدد المعلمين: 7243
8 معايير لاستحقاق وأولوية خدمة النقل المدرسي:
01- تسديد أجور خدمة النقل المدرسي.
02- اكتمال الحد الأدنى للإركاب.
03- زمن الرحلة لا تتجاوز 90 دقيقة.
04- تاريخ التقديم وفق أعداد المسجلين.
05- الحالة الاجتماعية للطالب.
06- تضاريس المنطقة المخدومة.
07- الحالة الصحية للطالب.
08- المسافة (الأبعد ثم الأقرب).
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