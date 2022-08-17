160 حافلة جاهزة لنقل طلاب الأحساء

أكد مدير خدمات الطلاب في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد الجلال، لـ«دوت الخليج» أمس، أن شركة رافد للنقل التعليمي، مع إدارة خدمات الطلاب، زارت ميدانياً الشركتين المتعهدتين بالنقل المدرسي لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام في المحافظة، للتأكد من جاهزية الحافلات، وجرى فحص 160 حافلة للشركتين، والتأكد من سلامتها وجاهزيتها للتشغيل للعام الدراسي الجديد، كما جرى الوقوف ميدانيا على ورش الصيانة وتوفر قطع الغيار فيها، وتأتي تلك الجهود، ضمن الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي الجديد.

,حددت إدارة المشاريع المدرسية في تعليم الأحساء، نحو 6 مشاريع مدرسية، جديدة، مقرر تشغيلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتراوحت نسب الإنجاز فيها ما بين 90% و99%، وهي: مجمع مدرسي ببلدة الجبيل 51 فصلاً، الابتدائية الأولى في المزاوي 12 فصلاً، ابتدائية يبرين 12 فصلاً، ابتدائية هجرة الدهو 9 فصول، متوسطة الوزية 6 فصول، روضة مريبطة الأولى ومتوسطة الشيماء بنت الحارث 6 فصول.

إحصائيات:

عدد الطلاب: 99908

عدد الطالبات: 111529

مجموع الطلاب والطالبات: 211437

عدد المعلمين: 7243

8 معايير لاستحقاق وأولوية خدمة النقل المدرسي:

01- تسديد أجور خدمة النقل المدرسي.

02- اكتمال الحد الأدنى للإركاب.

03- زمن الرحلة لا تتجاوز 90 دقيقة.

04- تاريخ التقديم وفق أعداد المسجلين.

05- الحالة الاجتماعية للطالب.

06- تضاريس المنطقة المخدومة.

07- الحالة الصحية للطالب.

08- المسافة (الأبعد ثم الأقرب).