12 حادث طيران في السعودية آخر 6 سنوات

فيما سجل مكتب تحقيقات الطيران حادثين خلال هذا العام 2022 أحدهما في عسير في بداية أغسطس الجاري والآخر حدث أمس في الثمامة بالرياض، ونتج عنه وفاة الطيار، بلغ عدد حوادث الطيران خلال آخر 6 سنوات 12 حادثا. تقرير 2021 483.688 رحلة جوية 1581 حالة عدد البلاغات 0.34 حادث لكل 100 ألف رحلة معدل الحوادث 8 حالات تم التحقيق فيها 10 توصيات للسلامة



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