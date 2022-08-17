شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. إعلان قائمة مواجهة إيسترن كومباني ولاعب الفريق راحة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء، 16/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان قائمة الفريق لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري العام وإراحة نجم الفريق حتى نهاية الموسم.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري



أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني بالدوري العام.

ويلتقي الأهلي نظيره إيسترن كومباني، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ‏وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.‏

ديانج يحصل على راحة من الأهلي حتى نهاية الموسم

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب الوسط أليو ديانج راحة سلبية من التدريبات والمباريات حتى نهاية الموسم.



وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريش منح اللاعب المالي راحة سلبية من التدريبات والمباريات حتى لا يتعرض للإجهاد ولكي يكون جاهزًا لخوض منافسات الموسم الجديد بشكل مميز.



تاو يغيب عن الأهلي ضد إيسترن كومباني والإسماعيلي

تأكد غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهتي الفريق ضد إيسترن كومباني والإسماعيلي، بالدوري العام.

ويشتكي اللاعب من آلام فى منشأ العضلة الأمامية قبل مباراة المقاصة تسببت في غيابه عن المباراة الماضية، وإمكانية غيابه حتى نهاية الشهر الجاري.