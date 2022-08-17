شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ربطه بالاتحاد والنصر.. جناح الأهلي يختار ناديه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الأيام القليلة الماضية عن رغبة عدة أندية من الدوري السعودي للمحترفين في الحصول على خدمات نجم أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء النصر والاتحاد ضمن أبرز المتسابقين لضم الدولي السعودي عبد الرحمن غريب في الميركاتو الصيفي الحالي، سواء عن طريق الشراء النهائي أو الإعارة.

عبد الرحمن غريب يرفض الانضمام إلى كبار السعودية

ورفض جناح أهلي جدة الانضمام إلى النصر أو الاتحاد، بعد ما أكد الإعلامي الرياضي إبراهيم العتيق عن رغبته في اللعب إلى أحد الأندية المتوسطة.

ويرغب غريب في اللعب بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، ليضمن التحاقه بالمنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022 المقرر أن ينطلق في نوفمبر القادم.

وفي السياق ذاته قرر غريب الرحيل عن صفوف الأهلي خلال الانتقالات الحالية، بعد أن هبط الراقي إلى دوري ليو " الدرجة الأولى".

وهبط الأهلي بعد وقوعه في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للنسخة الماضية 2021/2022، ليلاحق الحزم والفيصلي في الهبوط من دوري المحترفين.

تعرف على أرقام عبد الرحمن غريب من أهلي جدة

شارك الجناح السعودي مع الراقي في 35 مباراة بالموسم الماضي 2021/2022 في مختلف المسابقة، ناجحًا في تسجيل 6 أهداف فقط لا غير.

عقد غريب مع الأهلي

نجحت إدارة الرقي في تجديد عقد صاحب الـ 25 عامًا في شهر يناير الماضي، ليرتبط اللاعب بعقد مع أهلي جدة حتى صيف 2025.

تعرف على موعد أولى مباريات أهلي جدة في "دوري ليو"

يفتتح الراقي مشواره في دوري ليو 2022/2023 أمام القيصومة يوم الأربعاء 24 من شهر أغسطس الجاري، في الساعة 7:50 بتوقيت القاهرة، 8:50 بتوقيت مكة المكرمة، 9:50 بتوقيت أبو ظبي.