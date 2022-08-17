شكرا لقرائتكم خبر هيئة الترفيه تصدر 291 ترخيصا خلال يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للترفيه291 ترخيصا خلال شهر يوليو 2022 ، ليتجاوز إجمالي التراخيص المصدرة منذ انطلاقة البوابة 7500 ترخيص في مختلف النشاطات، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمنت التراخيص الصادرة 88 تصريحا لتنظيم فعاليات ترفيهية، إلى جانب 22 ترخيصا لتشغيل المرافق الترفيهية و10 تراخيص لمراكز ترفيهية.

وكانت الهيئة أصدرت أخيرا هوية اليوم الوطني السعودي الـ92، الذي يصادف يوم 23 سبتمبر من كل عام.

وجاءت الهوية لتتناسب مع مشاريع رؤية المملكة 2030، حيث تكونت من شعارين مدمجين، أحدهما لفظي والآخر فني، يستلهمان في مجموعهما طموح أبناء المملكة وانتماءهم ووحدتهم.

وتتخذ هوية اليوم الوطني شعارها اللفظي من عبارة «هي لنا دار» لما يتعلق بالجملة من دلالات صادقة وعميقة، فضلا عن ملامستها وجدان السعوديين الذين اعتادوا وصف وطنهم بالدار في كثير من الأغاني والقصائد الشعبية التي تمثل جزءا من تراثهم وحاضرهم.

تراخيص شهر يوليو

