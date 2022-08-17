شكرا لقرائتكم خبر هيئة الترفيه تصدر 291 ترخيصا خلال يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمنت التراخيص الصادرة 88 تصريحا لتنظيم فعاليات ترفيهية، إلى جانب 22 ترخيصا لتشغيل المرافق الترفيهية و10 تراخيص لمراكز ترفيهية.وكانت الهيئة أصدرت أخيرا هوية اليوم الوطني السعودي الـ92، الذي يصادف يوم 23 سبتمبر من كل عام.
وجاءت الهوية لتتناسب مع مشاريع رؤية المملكة 2030، حيث تكونت من شعارين مدمجين، أحدهما لفظي والآخر فني، يستلهمان في مجموعهما طموح أبناء المملكة وانتماءهم ووحدتهم.
وتتخذ هوية اليوم الوطني شعارها اللفظي من عبارة «هي لنا دار» لما يتعلق بالجملة من دلالات صادقة وعميقة، فضلا عن ملامستها وجدان السعوديين الذين اعتادوا وصف وطنهم بالدار في كثير من الأغاني والقصائد الشعبية التي تمثل جزءا من تراثهم وحاضرهم.
تراخيص شهر يوليو
- 90 للعروض الحية بالمطاعم والمقاهي
- 51 لإقامة عروض ترفيهية
- 15 لإدارة وتطوير المواهب
- 10 شهادات اعتماد لتنظيم الحشود
- 5 شهادات اعتماد لبيع التذاكر
- 88 لتنظيم الفعاليات الترفيهية
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الترفيه تصدر 291 ترخيصا خلال يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.