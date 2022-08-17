ملكية العلا تعلن ولادة أنثيين من النمر العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحمايته من الانقراض أعلنت ملكية العلا ولادة أنثيين من النمر العربي، في ظل رعايتها بموائلها الطبيعية، و كخطوة ترسخ مساعيها نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية. وولدت النمرتان في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، والذي يمثل أحد برامج الأسر للإكثار التي تسعى إلى زيادة عدد النمور العربية، وإعادة توطينها في الحياة البرية. استراتيجية ملكية العلا لحماية طبيعتها والحفاظ على النمر العربي:





التوسع في برنامج الإكثار عبر افتتاح «مركز النمر العربي» بمحمية شرعان الطبيعية قريبا.



تسخير «صندوق النمر العربي» الذي خصصت له الهيئة الملكية 25 مليون دولار لدعم إكثاره.



التوقيع مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وحماية النمر العربي من خلال منظمتي «بانثيرا» و«كاتموسفير».



أهداف «العلا الطبيعية» من خلال استراتيجيتها:



ترسيخ ثقافة الحفاظ على النمر العربي وحمايته من الانقراض.



إعادة تأهيل النظم البيئية، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.



تسريع تأهيل بيئة «العلا الطبيعية» مع ما يتماشى مع مبادرة «السعودية الخضراء »، لتصبح 80% من مساحتها محميات طبيعية.



تدريب عدد من أبناء وبنات الوطن في العلا على مهام تدعم صون المحميات الطبيعة.



أكبر متحف حي في العالم



تعد العلا أكبر متحف حي مفتوح في العالم كموطن أصلي عبر التاريخ للنمر العربي، حيث تعكس ذلك النقوش الصخرية في مواقع متعددة في المحافظة، وينعكس جليا في مرتكزات استراتيجية الهيئة العناية بالبيئة والطبيعة، والعناية بالتراث والآثار، مما يجعل العلا أكبر متحف حي في العالم.



النمر العربي ينقرض



ويعد النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر، ذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.



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