محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد الموافق 16 اغسطس 2022 أن الفحوصات التي بلغ عددها 3389، أظهرت تسجيل 474 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 479 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 661767.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4767 حالة، منها 24 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى وحالتين تحت العناية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 474 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وتعافي 479 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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