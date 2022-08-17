محمد بن مسعود - الدمام - زيارة رسمية من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لمعهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي – المهرة .

الغيضة _لميس الاصبحي

زار وفد وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة المهرة.

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وخلال الزيارة قدم مدير عام جامعة العلوم والتكنولوجيا الاستاذ عمار يوسف الجبل لمحة موجزة لأعضاء الوفد حيث اوضح عن مكونات المعهد و رسالته و اهدافه التعليمية و البرامج و التخصصات المختلفة التي ينفذها المعهد مشيرا إلى مواكبة الطموحات و التطورات الحديثة لتقديم خدمات تعليمية صحية بكفاءة عالية.

وأثناء الزيارة تفقد الوفد التجهيزات الفنية والإدارية والمعامل واطلعوا على إمكانيات المعهد العملية وقدموا بعض المقترحات التطويرية للمعهد لتعلم الطلبة وفق أحدث الوسائل التعليمية والأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة.

وهدفت الزيارة الى الاطلاع على سير العملية التعليمية في المعهد، وتجديد تصاريح المعهد ، والاطلاع على تجهيزات المعهد الطبية من معامل وقاعات وبنيه تحتية، والتقى الوفد بالطلاب الدارسين الذين طرحوا للوفد الصعوبات والمعوقات التي تعيق تحصيلهم العلمي و تم الرد عليها بشفافية كبيرة من قبل الوفد و الأستاذ عمار الجبل.

وخلال الزيارة أشاد الوفد بترتيبات المعهد الاكاديمية والإدارية وبالدور الكبير الذي يقدمه المعهد في عملية التعليم الصحي رغم الظروف الصعبة، و شكروا الادارة على حسن التنظيم والترتيب ، وقدموا بعض ملاحظات والتوصيات التي من شأنها تعزز جودة مخرجات التخصصات الطبية .

و كان قد استقبل الوفد الاستاذ عمار يوسف صالح الجبل عميد معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي و مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة المهرة، الوفد الزائر من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني،

الذي بدوره عبر عن سعادته بهذه الزيارة للمعهد ،وأشار عمار الجبل إلى ان المعهد بصدد فتح تخصصات مهنية جديد في العام القادم بعد استكمال اجراءات تصاريح الفتح من الوزارة.

ويتكون وفد وزارة التعليم الفني الذي يزور محافظة المهرة من وكيل قطاع المعايير الدكتور أحمد محمد كليب،ومدير عام مكتب الوزير الدكتور عبده علي أحمد،ومدير عام المعايير بالوزارة الأستاذ عمر صالح خضيري،ومديرعام المتابعة والتقييم بالوزارة الاستاذ غسان فضل محمود .