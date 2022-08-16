شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تطورات مفأجاة في مفاوضات اتحاد جدة مع كافاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن تطورات مفاوضات مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مع النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني لضمه إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مفاوضات اتحاد جدة مع كافاني

ويرغب نادي اتحاد جدة في الحصول على خدمات كافاني في الميركاتو الجاري، خاصة أنه سينضم في صفقة انتقال حر.

كافاني لا يرتبط بأي فريق في الوقت الحالي، حيث انتهى عقده مع مانشستر يونايتد، في نهاية الموسم المنقضي.

إدارة الاتحاد ترى أن الأوروجوياني، سيتواجد لتعويض المغربي عبدالرزاق حمد الله، الموقوف لمدة 4 أشهر، بقرار من لجنة الاحتراف السعودية.

وجهة كافاني المقبلة

وبحسب الإعلامي الرياضي سانتي أونا، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"اتفاق إدينسون كافاني، مع نادي فاريال الإسباني".

وتابع: "اللاعب رفض، جميع العروض المقدمة إليه، حيث اختار الانتقال إلى فياريال، في الصيف الحالي".