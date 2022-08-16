شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يتلقى أقوى ضربة في الهلال قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، صدمة قوية وضربة موجعة قبل افتتاح مباريات الموسم الجديد.

ويستعد الزعيم الهلالي بقيادة دياز، من أجل خوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المتوج بلقبه النسخة الماضية.

الهلال يعلن إصابة نجمه الكوري قبل الموسم الجديد

وأعلن نادي الهلال اليوم، عن إصابة الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وهي بمثابة الصدمة قبل افتتاح مباريات الموسم الجديد.

وأكد النادي، أن جانج هيون سو للإصابة، أثناء المشاركة في ودية الهلال ونوتينجهام فورست الإنجليزي، في معسكر برمنجهام، ليغيب جانج عن مساء اليوم الثلاثاء، أمام الشعلة وديًا.



الأشعة تُثبت إصابة هيون سو في الفخذ

وأوضح نادي الهلال عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الأشعة التي خضع لها المدافع جانج هيون سو أثبتت إصابته في الفخذ، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع.



وفي نفس السياق، أدى علي آل بليهي مرانًا لياقيًا بالجري حول الملعب، وخاض تدريبات بدنية، استعدادًا للتواجد مع الفريق في المباريات.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الشعلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، في ملعب الهلال، ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

وكانت ودية الشعلة هي الودية الثالثة التي يخوضها الفريق، حيث خاض الأولى بعد عودة بعثة الفريق من معسكر برمنجهام البريطانية، فيما يستعد الهلال لمواجهة الباطن يوم الجمعة المقبلة، في ختام تحضيرات الأزرق للموسم الرياضي المقبل.



الهلال يحقق الانتصارات في ودياته قبل الموسم الجديد



وحقق الهلال 3 انتصارات في 3 مباريات ودية، الأولى أمام ألميريا الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ثم أمام نوتينجهام فورست الإنجليزي وفاز بسداسية مقابل هدف وحيد، ثم فاز أمام الشعلة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يبدأ الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الخليج، يوم 25 أغسطس الجاري، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى.