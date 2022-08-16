شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحسم صفقة دينايير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي النصر السعودي، في حسم التعاقد مع المدافع البلجيكي دينايير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي السابق.

وأوضحت تقارير صحفية أن مفاوضات النصر مع دينايير، كانت قد تعطلت قبل شهر، ثم عادت المفاوضات بسبب إصرار رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على التعاقد معه.

النصر يتعاقد مع دينايير

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البلجيكي، وقع بشكل رسمي مع النصر، وسيتم الاعلان عن الصفقة قريبًا جدًا.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد تعادل إيجابيًا بثلاثة أهداف لمثلهم، أمام نظيره العربي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره الوحدة، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين، يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.