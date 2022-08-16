الاتحاد يستأنف تحضيراته.. والبيشي يواصل التأهيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات استأنف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تدريباته على ملعبه، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة قصيرة، عقب ختام المعسكر الإعدادي في النمسا ضمن التحضيرات للموسم الرياضي المقبل.

واجتمع البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبة، وأثنى على تعاونهم خلال المرحلة الماضية من التحضيرات، كما شرح برنامج المرحلة المقبلة.

وعمد المدرب البرتغالي إلى توزيع اللاعبين إلى مجموعات خلال التدريبات التي تضمنت جوانب فنية ولياقية، في وقت واصل فيه عبد العزيز البيشي برنامجه التأهيلي وفقاً للخطة العلاجية المعدة له من قبل الجهاز الطبي.

ويواصل الفريق تدريباته، الأربعاء، على أن يستضيف نظيره أبها في مباراة تجريبية الجمعة.

ويبدأ الفريق الجداوي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة العدالة في الـ26 من أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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